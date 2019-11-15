Переворот и заговор: Моралес все свалил на США

Москва признала Жанин Аньес и.о. президента Боливии , однако Россия будет учитывать тот факт, что кворума в парламенте по ней не было. Тем временем, экс-президент Эво Моралес обвинил США в способствовании госперевороту в Боливии. Моралес сейчас находится в Мексике , где ему было предоставлено политическое убежище. Политик, однако, уже выразил готовность вернуться в страну, не претендуя на пост. Как развивается политическая обстановка в Венесуэле — в материале «Газеты.Ru».

Сергей Рябков. Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, заявил замглавы МИД РФ

«Мы исходим из данности, что в соответствии с имеющимися правовыми нормами именно на лицо, находящееся в этой должности в ситуации невозможности исполнения обязанности президента теми, кто стоял выше в протокольной последовательности, возлагается эта функция», — заявил Сергей Рябков журналистам.

При этом он подчеркнул, что Москва с настороженностью относится к процедуре голосования по ее кандидатуре в парламенте Боливии.

«Но мы отметили также, что в момент утверждения ее в парламенте нужного кворума не было, который требуется. Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны», — отметил Рябков.

В сложившихся условиях одной из главных интриг были дальнейшие действия Моралеса. Когда политик объявил о своей отставке он заявил, что не планирует бежать из страны.

«Ходят слухи, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал — я ничего не украл», — подчеркнул Моралес, перечисляя достижения уходящего правительства.

Однако уже на следующий день он покинул Боливию. Об этом сообщил глава МИД Мексики, которая предоставила Моралесу политическое убежище, Марсело Эбрард.

В четверг экс-президент заявил, что готов вернуться в страну, не претендуя на власть.

«Я подал в отставку, а продолжается насилие», — сказал он, добавив, что покинул свой пост для стабилизации ситуации в Боливии.

Кроме того, Моралес обвинил США в организации переворота в стране.

«Переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США», — написал он в своем Twitter.

После отставки Моралеса Боливия на некоторое время осталась без правительства. Согласно конституции страны, в случае ухода президента с поста, его обязанности временно исполняет или вице-президент, или председатель сената. Однако вместе с Моралесом свои посты покинули второе и третье лица страны, к которым должны были перейти полномочия. Более того, в отставку ушли и другие члены правительства.

За президентом последовал вице-президент Альваро Гарсия, глава сената Адриана Сальваттьерра, председатель палаты депутатов Виктор Борда, глава МИДа Диего Пари и представитель Боливии в организации американских государств (ОАГ) Хосе Альберто Гонсалес Саманьего. Сейчас в организации нет представителя латиноамериканской страны, хотя в центре повести ОАГ находится именно боливийский вопрос.

На следующий день вторая вице-спикер сената Жанин Аньес заявила, что готова принять власть. Она пообещала в скором времени провести президентские выборы.

«Обещаю принять все необходимые меры, чтобы принести мир в страну», — отметила Аньес, передает РИА «Новости».

Законность полномочий перехода власти к Аньес признал Конституционный суд Боливии. В постановлении суда подчеркнуто, что для соответствующего решения нет необходимости в утверждении парламентом или в законодательном акте, поскольку смена главы Боливии происходит в результате прошения об отставке.

Жанин Аньес — одна из наиболее ярких противников Моралеса. В 2010 году она была избрана сенатором от партии «Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции». Ее супруг — известный в Колумбии политик Эктор Эрнандо Хинкапи Карвахаль, который несколько раз выдвигался в различные законодательные органы Колумбии от Социальной партии национального единства.

Это политическое движение объединяет сторонников экс-президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, который руководил страной с 2002 по 2010 год. Он был известен тесными связями с США. Эво Моралес неоднократно упрекал Урибе в том, что он подыгрывает Вашингтону и строит препятствия «процессу революционных преобразований в Венесуэле, Эквадоре, Никарагуа и Боливии».

США одни из первых признали Аньес временным президентом. Госсекретарь США Майк Помпео направил ей обращение, в котором приветствовал ее назначение.

«США приветствуют вступление боливийского сенатора Жанин Аньес в должность временного президента страны», — говорится в заявлении Помпео.

Он также подчеркнул, что Аньес заняла пост главы государства «в соответствии с конституцией Боливии и согласно принципам Межамериканской демократической хартии».

«Мы рассчитываем на работу с Организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом, которые будут готовиться к проведению свободных и справедливых выборов в скорейшие возможные сроки. Призываем все стороны защищать в ближайшие недели демократию и воздерживаться от насильственных действий», — отметил Майк Помпео.

Новость о переходе полномочий к Аньес позитивно воспринял и президент США Дональд Трамп . Отставку Моралеса он назвал «поворотным моментом» для демократии в Западном полушарии.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу в части его стремления к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», — говорится в заявлении Трампа, распространенным Белым домом 11 ноября.

Остальные страны отреагировали более сдержанно. Евросоюз , Канада, Бразилия, Гватемала и Перу призвали Боливию как можно скорее провести новые президентские выборы.

В России же расценили происходящее в латиноамериканской стране как «срежиссированный госпереворот».

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — сообщается в распространенном в 11 ноября комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Протесты, заставившие Моралеса подать в отставку, начались сразу после президентских выборов 20 октября. Эво Моралес в четвертый раз выдвинул свою кандидатуру в президенты, что, кстати, подготовило почву для массового недовольства.

До 2016 года в Боливии было запрещено переизбираться политикам на четвертый срок подряд. Тогда правительство Моралеса решило изменить законодательство, чтобы убрать это ограничение. В ходе референдума, однако, большинство граждан страны (51,3%) высказались против. Уже через год конституционный суд Боливии отменил результаты референдума, сославшись на Американскую конвенцию о правах человека, а Эво Моралес снова принял участие в президентской гонке.

Конкуренцию ему составил экс-президент Карлос Меса. После того, как избирательная комиссия подсчитала около 80% бюллетеней, данные о ходе подсчета голосов перестали публиковаться. На тот момент результаты свидетельствовали о необходимости проведения второго тура. Лишь на следующий день комиссия возобновила публикацию данных, однако, разрыв между кандидатами слишком быстро увеличивался.

Итоговые результаты были обнародованы 25 октября. Эво Моралес набрал 47,1%, Карлос Меса — 36,51%. Однако боливийцы, уверенные в фальсификации, вышли на улицы страны, чтобы выразить протест.

Возмущение итогами президентских выборов в Боливии выразила и Организация американских государств.

«Миссия ОАГ выражает глубокую обеспокоенность и удивление резким и трудно объяснимым изменением в тенденции предварительных результатов, выявленных после закрытия избирательных участков», — сообщалось в официальном заявлении ОАГ.

Вскоре организация заявила, что обладает необходимыми доказательствами в фальсификации результатов выборов. Моралес, тем временем, заявлял, что не намерен покидать свой пост.

«Хочу заявить вам, братья и сестры, а также всей Боливии и всему миру. Я не откажусь [от президентства] — нас выбрал народ, и мы уважаем конституцию», — заявил Моралес в ходе выступления 8 ноября.

Уже на следующий день на сторону протестующих начали переходить военные. 9 ноября командующей вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса покинуть пост.

«Учитывая эскалацию конфликта в стране мы призываем президента отказаться от мандата ради умиротворения и поддержания стабильности в нашей Боливии», — заявил он, добавив, что военные будут «нейтрализовывать» всех, кто попытается выступить против протестующих.

После того, как военные перешли на сторону протестующих, Моралес подал в отставку. При этом, объявляя о своем решении, политик заявил, что не намерен сдаваться: «Борьба на этом не заканчивается, мы продолжим борьбу за равенство и мир. Я сожалею об этом госперевороте».

Впрочем, у Моралеса уже нет возможности даже принять участие в новых президентских выборах — Жанин Аньес намерена аннулировать решение конституционного суда страны, которое позволяет неограниченное переизбрание на пост президента.