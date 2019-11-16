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Почти половина американцев поддержала импичмент Трампа 

Газета.Ru + ещё 26 50 минут назад
Почти половина американцев поддержала импичмент Трампа
Фото: РИА Новости
Опрос, проведенный Reuters, показал, что многие американцы не изменили свои взгляды на возможный импичмент президента Дональда Трампа после начала слушаний в Палате представителей.
Выяснилось, 44% взрослого населения Штатов думают, что Трампа "следует привлечь к ответственности". В свою очередь, 40% проголосовавших считают, что его не следует привлекать к ответственности.
"Около 68% американцев заявили, что следят за слушаниями", — добавляет агентство.
До начала слушаний 45% жителей поддерживали импичмент президента страны, а 42% — выступали против.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Reuters
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