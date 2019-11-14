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Общество

Генсек НАТО заявил о нестабильности ситуации на севере Сирии 

News.ru 1 час назад
Генсек НАТО заявил о нестабильности ситуации на севере Сирии
Фото: Xinhua/Global Look Press
Йенс Столтенберг отметил нестабильность положения на севере Сирии. Генеральный секретарь НАТО также подчеркнул, что регион нуждается в сохранении уже достигнутых целей.
Ситуация на севере Сирии остаётся нестабильной и сложной. Хорошо известно, что существуют разногласия между союзниками НАТО, когда дело касается ситуации там, — сказал политик на встрече со странами — участниками коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).
Генсек добавил, что на сегодняшний день всему миру необходимо повысить «сопротивление терроризму».
News.ru ранее сообщал, что Столтенберга беспокоит технологический прорыв Китая в области оружейных технологий.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Йенс Столтенберг , НАТО , Сирия
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