Генсек НАТО заявил о нестабильности ситуации на севере Сирии

Йенс Столтенберг отметил нестабильность положения на севере Сирии . Генеральный секретарь НАТО также подчеркнул, что регион нуждается в сохранении уже достигнутых целей.

Ситуация на севере Сирии остаётся нестабильной и сложной. Хорошо известно, что существуют разногласия между союзниками НАТО, когда дело касается ситуации там, — сказал политик на встрече со странами — участниками коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Генсек добавил, что на сегодняшний день всему миру необходимо повысить «сопротивление терроризму».

News.ru ранее сообщал, что Столтенберга беспокоит технологический прорыв Китая в области оружейных технологий.