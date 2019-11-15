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Расследовавший дело Байдена украинский прокурор уволен 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Расследовавший дело Байдена украинский прокурор уволен
Фото: ТСН / YouTube
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Константин Кулик, который вел дело связанной с бывшим вице-президентом США Джо Байденом компании Burisma, не пришел на обязательную переаттестацию и поэтому будет уволен из прокуратуры. Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее время».
По его словам, согласно новому закону о прокуратуре переаттестация является обязательной и закон не оставляет других вариантов кроме увольнения Кулика.
Также Рябошапка уточнил, что не чувствует никакого давления по делу Burisma ни со стороны официальных лиц США, ни от властей Украины.
Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.
Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.
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Теги:
В мире , США , Украина , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Руслан Рябошапка , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Джеффри Пайетт , Генпрокуратура РФ , Администрация США
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