Расследовавший дело Байдена украинский прокурор уволен

По его словам, согласно новому закону о прокуратуре переаттестация является обязательной и закон не оставляет других вариантов кроме увольнения Кулика.

Также Рябошапка уточнил, что не чувствует никакого давления по делу Burisma ни со стороны официальных лиц США, ни от властей Украины.

Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы