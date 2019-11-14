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Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы 

Рамблер 39 минут назад

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Пенсионерка из села Санниково в Алтайском крае Татьяна Кадукина, которая встала на колени перед премьером страны Дмитрием Медведевым, объяснила свой поступок.

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Комментарии5 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Сергей Соседов , Алла Пугачева , Boeing , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Тбилиси
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