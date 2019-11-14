Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы 

Россиян предупредили о новом способе краж с карт
Мошенники обманом получают код доступа и переводят деньги на виртуальные пластиковые карты онлайн-кошельков через систему card2card.
"Подножку поставили": пенсионерка рассказала о случае с Медведевым
Пенсионерка из села Санниково в Алтайском крае Татьяна Кадукина, которая встала на колени перед премьером страны Дмитрием Медведевым, объяснила свой поступок.
Найдено слабое место США в случае войны с Россией
Пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою. Об этом пишет National Interest, ссылаясь на слова морского офицера Грэма Скарбро.
На Украине нашли альтернативу Майдану
На Украине объявили о создании Общенационального стачечного комитета профсоюзов, самозанятых и фермеров для координации протестных акций и организации забастовок.
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Совместный российско-белорусский договор об охране границы, который действует с 1995 года, будет изменён, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.
Грузия вышла на акцию протеста
В Тбилиси начались протесты после того, как грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию о переходе со смешанной системы голосования на пропорциональную.
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Следователи назвали причиной крушения Boeing 737-500 в Казани в 2013 году ошибочные действия командира лайнера Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись, которую якобы оставил студент из Благовещенска перед нападением на колледж.
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
Армянский боксер Ашот Болян убит в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Алле Пугачевой больше не выходить на сцену, так как она, по его мнению, находится «не в той физической форме».