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В мире

НАТО обеспокоил технологический прорыв Китая 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
НАТО обеспокоил технологический прорыв Китая
Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com
В Североатлантическом альянсе обеспокоены технологическим развитием Китая. Об этом на Промышленном форуме в Вашингтоне заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».
Столтенберг отметил, что технологическое преимущество над вероятными противниками было и остается одним из значительных факторов успеха НАТО как военного альянса. При этом, заявил он, сейчас передовые технологии появляются вне НАТО, например, в Китае.
«Китай в настоящее время является второй страной в мире по тратам на оборону. Он модернизирует вооруженные силы, недавно на параде в Пекине мы все видели передовые межконтинентальные ракеты, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, новые беспилотники и корабельные ракеты», — приводит агентство его слова.
При этом, отметил глава НАТО, Китай движется к мировому лидерству и в других сферах разрушительных технологий — он упомянул технологию распознавания лиц и квантовые исчисления. «Они способны собирать огромные массивы данных не только по Китаю, но и по всему миру, в том числе и в странах НАТО», — подчеркнул политик.
В конце сентября текущего года опасения по поводу технологической мощи Китая высказывал отставной адмирал Уильям Макрейвен, который руководил операцией по ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена: по его словам, прямо сейчас США необходимо увеличить расходы на разработки новых высоких технологий, иначе Китай существенно обгонит западные страны.
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Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Аль-Каида , НАТО , Интерфакс , Китай
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