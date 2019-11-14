НАТО обеспокоил технологический прорыв Китая

Столтенберг отметил, что технологическое преимущество над вероятными противниками было и остается одним из значительных факторов успеха НАТО как военного альянса. При этом, заявил он, сейчас передовые технологии появляются вне НАТО, например, в Китае.

«Китай в настоящее время является второй страной в мире по тратам на оборону. Он модернизирует вооруженные силы, недавно на параде в Пекине мы все видели передовые межконтинентальные ракеты, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, новые беспилотники и корабельные ракеты», — приводит агентство его слова.

При этом, отметил глава НАТО, Китай движется к мировому лидерству и в других сферах разрушительных технологий — он упомянул технологию распознавания лиц и квантовые исчисления. «Они способны собирать огромные массивы данных не только по Китаю, но и по всему миру, в том числе и в странах НАТО», — подчеркнул политик.