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Порошенко заявил о мощном ударе по евроинтеграции Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Порошенко заявил о мощном ударе по евроинтеграции Украины
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что по евроинтеграции страны был нанесен «мощнейший удар». Об этом он написал в своем Twitter.
По словам экс-президента, об этом свидетельствуют принятые законы, «разрушающие наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации». В качестве примера Порошенко привел судебную реформу, которая проводится командой нынешнего президента Владимира Зеленского.
Кроме того, Порошенко отметил, что его партия «Европейская солидарность» не голосовала за предложенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Он заявил, что его команда продолжит настаивать на продолжении начатых реформ, ведущих страну в Евросоюз, а также на «должной социальной защите людей».
Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.
Для этого в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.
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Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС
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