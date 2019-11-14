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Шоу-бизнес

ССГ обнародовала «перехваченные» разговоры по крушению MH17 в Донбассе 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Члены Совместной следственной группы обнародовали «перехваченные» разговоры по крушению малайзийского самолёта MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Утверждается, что диалоги происходили между ополченцами ДНР и представителями российских политических сил.
Сегодня JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров, — говорится в сообщении от следствия.
В частности, ССГ отмечает, что участниками разговоров были: глава правительства ДНР Александр Бородай и на тот момент министр обороны самопровозглашённой республики Игорь Стрелков. Следствие утверждает, что их действия якобы связаны с крушением самолёта. По информации ССГ, Бородай на записи говорит, что «выполняет поручения только Российской Федерации».
Стрелков прокомментировал эти данные в разговоре с журналистами.
Вы же знаете, что я ничего не комментирую, кроме стандартной фразы. Ополчение Boeing не сбивало. Больше никаких комментариев, — приводит слова Стрелкова принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Ранее News.ru сообщал, что выводы Совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing 777 из Малайзии на территории Донбасса — это факты, которые подогнаны под заранее вынесенный вердикт. С этим заявлением выступила 14 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала выводы ССГ, из которых была выведена политическая связь между российскими чиновниками и Донбассом.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Киев, несмотря на активные военные действия, не закрыл небо Донбасса для международных полётов.
Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты из Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. Одним из фигурантов является экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Гиркин. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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Комментарии56 
Теги:
В мире , Видео , Происшествия , Григорий Березкин , Александр Бородай , Мария Захарова , Игорь Гиркин , Игорь Стрелков , Boeing , МИД
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