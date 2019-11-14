ССГ обнародовала «перехваченные» разговоры по крушению MH17 в Донбассе

Члены Совместной следственной группы обнародовали «перехваченные» разговоры по крушению малайзийского самолёта MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Утверждается, что диалоги происходили между ополченцами ДНР и представителями российских политических сил.

Сегодня JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров, — говорится в сообщении от следствия.

В частности, ССГ отмечает, что участниками разговоров были: глава правительства ДНР Александр Бородай и на тот момент министр обороны самопровозглашённой республики Игорь Стрелков . Следствие утверждает, что их действия якобы связаны с крушением самолёта. По информации ССГ, Бородай на записи говорит, что «выполняет поручения только Российской Федерации ».

Стрелков прокомментировал эти данные в разговоре с журналистами.

Вы же знаете, что я ничего не комментирую, кроме стандартной фразы. Ополчение Boeing не сбивало. Больше никаких комментариев, — приводит слова Стрелкова принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее News.ru сообщал, что выводы Совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing 777 из Малайзии на территории Донбасса — это факты, которые подогнаны под заранее вынесенный вердикт. С этим заявлением выступила 14 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Так она прокомментировала выводы ССГ, из которых была выведена политическая связь между российскими чиновниками и Донбассом.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Киев, несмотря на активные военные действия, не закрыл небо Донбасса для международных полётов.