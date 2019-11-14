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Глава МИД Украины призвал США вернуться к «формату Нуланд» в отношениях с Киевом 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Киев призвал США вернуться к «формату Нуланд»
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хотел бы, чтобы администрация президента США Дональда Трампа сохранила структуры, отвечающие за отношения с Киевом, подобные тем, что существовали в 2013 — 2014 годах. Об этом заявил сам Пристайко, комментируя сообщения о том, что США упразднили должность спецпредставителя по отношениям с Украиной, которую занимал подавший в отставку в сентябре Курт Волкер.
"Я бы хотел, чтобы такой человек [спецпредставитель по Украине] был назначен, — сказал глава МИД Украины в опубликованном в четверг интервью Би-би-си. — Но все же я думаю, что надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь государственного департамента". Глава МИД Украины добавил, что Курт Волкер, не будучи сотрудником Госдепа США, не имел аппарата, который бы работал на него. "На тот момент (июль 2017 — сентябрь 2019 — прим. ТАСС) уровень взаимодействия с нами был немного понижен", — сказал он.
"Помните, что до него [Волкера] была госпожа Нуланд, которая одновременно занимала официальную позицию в Госдепартаменте и отвечала за этот регион (Европу и Евразию — прим. ТАСС), — сказал Пристайко. — Нам казалось, что это более эффективный путь — когда у человека есть аппарат, который работает на него, эти люди профессионально занимаются отношениями с Украиной и видят кроме минского процесса весь спектр отношений с США".
Касаясь в целом отношений с Вашингтоном и роли Киева в разгоревшемся в США политическом скандале вокруг импичмента президенту Дональду Трампу, Пристайко заявил, что считает главной задачей для Украины "не стать разменной монетой" во внутриполитической жизни США. "Хуже всего, что мы можем сделать, — это стать разменной монетой. К большому сожалению, мы такой монетой стали сейчас, и мы стараемся как министерство выкарабкаться из этого", — сказал он.

Должность спецпредставителя упразднена

Пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре занимал Курт Волкер, скорее всего, будет упразднен, сообщил на прошлой неделе американский журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванные должностные лица в администрации США. По данным издания, обязанности, которые выполнял Волкер, будут распределены среди других американских официальных лиц, отвечающих за политику в отношении Украины. При этом издание отмечает, что американская администрация не может найти кандидата, который согласился бы занять пост спецпредставителя на фоне скандала, вспыхнувшего из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время массовых протестов в Киеве в конце 2013 — начале 2014, получивших название "майдан" и приведших к свержению президента Украины Виктора Януковича, в украинскую столицу регулярно приезжали западные эмиссары, призывавшие митингующих "стоять до победного конца". Замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд несколько раз пересекала океан для встречи с лидерами оппозиции. Широкую известность получила ее встреча с участниками демонстрации на площади (майдане) Независимости, во время которой она выражала им поддержку США и раздавала печенье.
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Теги:
В мире , Украина , Виктор Янукович , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Виктория Нуланд , Курт Волкер , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Администрация США , Foreign Policy , ИТАР-ТАСС , Киев , США
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