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Общество

Трамп посетит Британию в декабре для участия в саммите НАТО 

RT на русском + ещё 18 1 час назад
Трамп поедет в Британию на саммит НАТО
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп посетит Великобританию со 2 по 4 ноября, где примет участие во встрече лидеров стран НАТО и встретится с британской королевой Елизаветой II.
«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп отправятся в Соединённое Королевство со 2 по 4 декабря 2019 года для участия во встрече лидеров Организации Североатлантического договора (НАТО) и приёме, организованном её величеством королевой Елизаветой II в Букингемском дворце», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Трамп также намерен обсудить «необходимость того, чтобы НАТО обеспечило свою готовность к угрозам завтрашнего дня, в том числе тем, которые исходят из киберпространства, тем, которые затрагивают критически важную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, и тем, которые исходят от терроризма».
7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон выразил мнение, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самостоятельно решать свою судьбу.
Позднее Трамп заявил, что разочарован этим заявлением Макрона.
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Теги:
В мире , США , Елизавета II , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , НАТО
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