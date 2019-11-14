Украину оказалась на грани нового Майдана из-за земли

По данным издания, после голосования в Раде лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко объявила, что ее партия переходит в непримиримую оппозицию к правительству президента Владимира Зеленского и «к политике уничтожения Украины».

Директор Киевского института конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что рейтинг правительства и парламента упал на десять процентов за последние три недели. По его мнению, этот процесс продолжится.

«У меня есть сомнения, что этот закон вызовет новый Майдан, массовую кампанию против власти и за сохранение земли. Но все же полностью этого не исключаю, поскольку есть заинтересованные люди, среди которых и Порошенко, и Тимошенко», — отметил Погребинский.

Мораторий на продажу украинских сельхозземель действует 18 лет, его срок истекает в 2020 году.

Как сообщал «Рамблер», Зеленский при содействии МВФ хочет упростить правила владения землей для иностранцев и провести земельную реформу. В ее рамках покупать участки смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юрлица Украины, иностранные граждане и лица в порядке наследования по закону.

Первоочередное право на выкуп земель получат действующие аграрии. Им также планируют предоставить финансовый ресурс для выкупа участков. Этой возможности не будет у иностранных компаний.

Совокупная площадь участков, находящихся в собственности гражданина или юрлица в пределах одной области не должна превышать 15 процентов сельхозземель этого региона.

13 ноября Рада поддержала зааконопроект о реформе в первом чтении.