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Украина оказалась на грани нового Майдана из-за земли 

Рамблер 7 часов назад
Украина оказалась на грани нового Майдана из-за земли
Фото: РИА Новости
Одобренная Верховной Радой земельная реформа может стать катализатором нового госпереворота на Украине. Об этом пишет «Взгляд».
По данным издания, после голосования в Раде лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко объявила, что ее партия переходит в непримиримую оппозицию к правительству президента Владимира Зеленского и «к политике уничтожения Украины».
Директор Киевского института конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что рейтинг правительства и парламента упал на десять процентов за последние три недели. По его мнению, этот процесс продолжится.
«У меня есть сомнения, что этот закон вызовет новый Майдан, массовую кампанию против власти и за сохранение земли. Но все же полностью этого не исключаю, поскольку есть заинтересованные люди, среди которых и Порошенко, и Тимошенко», — отметил Погребинский.
Мораторий на продажу украинских сельхозземель действует 18 лет, его срок истекает в 2020 году.
Как сообщал «Рамблер», Зеленский при содействии МВФ хочет упростить правила владения землей для иностранцев и провести земельную реформу. В ее рамках покупать участки смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юрлица Украины, иностранные граждане и лица в порядке наследования по закону.
Первоочередное право на выкуп земель получат действующие аграрии. Им также планируют предоставить финансовый ресурс для выкупа участков. Этой возможности не будет у иностранных компаний.
Совокупная площадь участков, находящихся в собственности гражданина или юрлица в пределах одной области не должна превышать 15 процентов сельхозземель этого региона.
13 ноября Рада поддержала зааконопроект о реформе в первом чтении.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Украина , Михаил Погребинский , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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