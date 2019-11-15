Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента

Непринятие грузинским парламентом поправок в конституцию о проведении парламентских выборов в следующем году по пропорциональной системе стало причиной новых массовых беспорядков в центре Тбилиси вечером в четверг, 14 ноября.

Несколько тысяч митингующих перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы, а некоторые даже установили палатки прямо на дороге. Другие улицы в центре патрулируются полицией, так что автомобильное движение в центральной части Тбилиси парализовано.

Причем, участники уверяют, что они не разойдутся утром. Например, оппозиционная партия «Альянс патриотов» объявила, что вообще переводит свою работу в режим постоянной акции протеста, об этом рассказала лидер партии Ирма Инашвили

Кроме того, группа митингующих на некоторое время покинула основной лагерь протестующих в центре города и направилась к резиденции идеолога и основателя партии власти «Грузинская мечта — демократическая Грузия Бидзины Иванишвили , где также провела акцию протеста, сообщает агентство «Спутник».

Маргвелашвили заявил присутствующим, что «не хочет жить при диктатуре».

Между тем, власть навстречу протестующим не пойдет — исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе , что повторного голосования, посвященного пересмотру избирательной системы, не будет.

Позднее руководители протеста — лидеры оппозиционных политических объединений, организовали встречу в офисе Лейбористской партии на которой сформулировали требования данного митинга: отставка председателя правительства Грузии Георгия Гахарии и проведение досрочных парламентских выборов.

«Бидзина Иванишвили не только исчерпал себя, он наплевал на конституцию и дал нам пощечину. Ни в коем случае этого ему не простим. Мы должны быть непримиримы. Я призываю каждого гражданина выйти, начинается непрерывный процесс протеста, который должен привести Грузию к победе. Мы должны восстановить свое достоинство», — сказал лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе.

Грузии вообще не привыкать к митингам. В прошлом месяце у здания театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси прошла акция против выступления актеров московского театра «У Никитских ворот» под руководством режиссера Марка Розовского, которые приехали в город, чтобы сыграть спектакль «Незабудки» по произведению Людмилы Улицкой

По словам официального представителя театра «У Никитских ворот» Валентины Ивановой, публика встретила актеров аплодисментами, а в зале не было никаких эксцессов. Она также указала на то, что произошедшее не имеет никакой связи с отношениями между двумя театрами.

«Артисты нашего театра и художественный руководитель вообще не заметили ничего и не знали ничего. Этот пикет прошел, пока они были в театре. Отношение самое прекрасное — спектакль прошел с большим успехом. Нас это никак не коснулось», — сказала она «Газете.Ru».

Протестующие, среди которых оказались актеры театра имени Ладо Месхишвили Инга Какиашвили и Рези Каросанидзе, раздавали листовки с надписью «Россия — оккупант» и скандировали антироссийские лозунги.

Они также показывали администрации театра и российским актерам «красные карточки».

В июне нынешнего года беспорядки антироссийского характера прошли в Тбилиси. Оппозицию не устроило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия Межпарламентской ассамблеи православия. На это международное мероприятие, которое проходило в стенах грузинского парламента, приехали более 20 делегаций из разных стран.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого грузинские парламентарии сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг, это произошло днем 20 июня.

Вечером того же дня на площади перед зданием грузинского парламента собрались около 10 тыс. активистов, требовавших от ряда чиновников уйти в отставку. В результате спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность, передает НСН.

Вскоре Россия отменила прямое авиасообщение с Грузией и начала вывозить туристов. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что в Грузии любят и ждут россиян, а все претензии Тбилиси касаются поведения российских властей. При этом двумя днями ранее она назвала Россию «врагом и оккупантом».

Вскоре протесты улеглись, а некоторые группы грузин выходили на улицы с требованием уже наладить отношения с Россией, передает ФАН.