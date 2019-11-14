Асад усомнился в самоубийстве основателя «Белых касок»

Башар Асад. Основатель организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье был убит западными спецслужбами во главе с ЦРУ , считает президент Сирии

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе — это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она правда», — заявил Асад в ответ на вопрос, считает ли он западные спецслужбы ответственными за убийство Ле Мезюрье.

По словам Асада, «подразделения ЦРУ» работают в подчинении одного хозяина, в координации друг с другом.

«Возможно, поэтому, и это очень вероятно, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб. Я повторюсь, это предположение, но это обычное взаимодействие между западными спецслужбами или теми, кто на них работает», — заявил сирийский президент, передает РИА «Новости».

«Чтобы не говорить об этом происшествии отдельно, лучше рассмотрим его в комплексе с похожими событиями. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был убит несколько недель назад. Они сказали, что он покончил с собой в тюрьме, а он был убит, потому что знал много очень важных секретов, связанных с важными персонами в британском и американском режимах и возможно в других странах», — заявил Асад.

Он также выразил мнение, что «Белые каски», естественно, — часть «Аль-Каиды» (запрещенна в России).

«Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади — все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того, как они сыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться», — заявил Асад.

По его словам, невозможно поверить в естественную смерть или самоубийство перечисленных им лиц, они были убиты, «чтобы вместе с ними умерла правда».

«Почему убиты аль-Багдади и Бен Ладен? Возможно, потому что если бы они остались живы, то сказали бы правду при определенных обстоятельствах. Возможно, основатель «Белых касок» усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположения, но очень серьезные предположения. Так как другие версии для меня не убедительны сейчас», — заявил сирийский президент.