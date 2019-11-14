Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге
В мире

Вдове основателя «Белых касок» запретили выезд из Турции, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Турция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»
Фото: Reuters
Турецкие власти запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать Турцию до окончания расследования, сообщает газета Hurriyet в четверг.
Ранее турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Ле Мезюрье. Он был найден мертвым в понедельник в саду дома в Стамбуле, где проживал. По предварительным данным, смерть британского подданного произошла при падении с высоты. По словам Винберг, она узнала о смерти мужа от полицейских.
По данным источников газеты, после происшествия Винберг, подданная Швеции, дважды давала показания. Полиция изъяла для исследования принадлежащие ей электронные устройства. Также изучается медицинская документация, изъятая из больницы, где наблюдался экс-разведчик, который из-за сильного стресса принимал психотропные препараты и находился под их воздействием в момент смерти.
Во вторник тело Ле Мезюрье после проведенной аутопсии было отправлено в Великобританию.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Комментарии 
Теги:
В мире , МИД , МВД , Hurriyet Daily News , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 8
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 75
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 9
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 125
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России 553
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение