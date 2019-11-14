Турция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»

Вдове основателя «Белых касок» запретили выезд из Турции, пишут СМИ

Турецкие власти запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать Турцию до окончания расследования, сообщает газета Hurriyet в четверг.

Ранее турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Ле Мезюрье. Он был найден мертвым в понедельник в саду дома в Стамбуле , где проживал. По предварительным данным, смерть британского подданного произошла при падении с высоты. По словам Винберг, она узнала о смерти мужа от полицейских.

По данным источников газеты, после происшествия Винберг, подданная Швеции, дважды давала показания. Полиция изъяла для исследования принадлежащие ей электронные устройства. Также изучается медицинская документация, изъятая из больницы, где наблюдался экс-разведчик, который из-за сильного стресса принимал психотропные препараты и находился под их воздействием в момент смерти.

Во вторник тело Ле Мезюрье после проведенной аутопсии было отправлено в Великобританию.