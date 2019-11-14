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Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом 

Рамблер + ещё 8 33 минуты назад
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Фото: РИА Новости
Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Загороднюк, как сообщал «Рамблер», возглавил украинское Министерство обороны в августе 2019 года. Вчера в фейсбуке он сообщил, то дал интервью радиостанции «Армия ФМ», однако, «к сожалению», не успел ответить на вопрос о том, кто является врагом Украины.
«Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из шести букв — Россия», — написал он.
По его словам, Украина воюет не с ополченцами, не с местной милицией, а с кадровыми российскими военными. В этой связи министр подчеркнул, что Киеву невозможно иметь с Москвой финансово-экономические отношения, а говорить с ней можно либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов.
«Нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях. Как министр обороны я не просто держу это на контроле, я этим живу», — добавил Загороднюк.
На днях украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина воюет с Россией. Условиями окончания войны он назвал возврат Крыма и выплату компенсации.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Украина , Дмитрий Кулеба , НАТО
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