В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян

Массовое убийство османских армян в Восточной Анатолии в 1915 году проходило на фоне действий армянских революционных комитетов, которые «активно вступали в сговор с Российской империей, чтобы поднять восстание в тылу османской армии в поддержку российских наступлений», пишет в War on the Rocks профессор военной истории в отставке Университета морской пехоты ( США ) Эдвард Эриксон.

В публикации «Американская резолюция о геноциде армян противоречит истории» автор утверждает, что поддержка американской палатой представителей соответствующей резолюции «больше связана с авторитаризмом в Турции и вторжением в северо-восточную Сирию , удерживаемую курдами, чем с историей».

«Нельзя привлекать к ответственности национальное государство за геноцид (и в этом случае Турецкая Республика еще не существовала)», — пишет профессор в отставке.

По его словам, существование централизованного плана убийства армян «остается горячо оспариваемым в научных кругах», а публичное отрицание геноцида может поставить крест на научной карьере. Автор признает, что преднамеренное убийство «тысячи армян» не вызывает сомнений.

«Однако факты о том, кто были преступниками, и уровень, на котором принято решение об убийстве османских армян, являются обсуждаемым», — уверяет Эриксон.

Автор пишет, что в настоящее время невозможно выяснить число погибших в 1915 году армян.

«В отличие от доказательств, обнаруженных в результате расследования холокоста, в конце 2019 года не было достоверных документальных свидетельств, которые бы окончательно ответили на эти вопросы. Скорее, существует спекулятивная гипотеза, основанная на предположении, что корреляция равна причинности», — уверяет специалист.

Геноцид армян Турцией официально признается более 30 странами мира, включая Россию.