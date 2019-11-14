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В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян 

Lenta.ru 1 час назад
В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян
Фото: Henry Morgenthau / Wikimedia
Массовое убийство османских армян в Восточной Анатолии в 1915 году проходило на фоне действий армянских революционных комитетов, которые «активно вступали в сговор с Российской империей, чтобы поднять восстание в тылу османской армии в поддержку российских наступлений», пишет в War on the Rocks профессор военной истории в отставке Университета морской пехоты (США) Эдвард Эриксон.
В публикации «Американская резолюция о геноциде армян противоречит истории» автор утверждает, что поддержка американской палатой представителей соответствующей резолюции «больше связана с авторитаризмом в Турции и вторжением в северо-восточную Сирию, удерживаемую курдами, чем с историей».
«Нельзя привлекать к ответственности национальное государство за геноцид (и в этом случае Турецкая Республика еще не существовала)», — пишет профессор в отставке.
По его словам, существование централизованного плана убийства армян «остается горячо оспариваемым в научных кругах», а публичное отрицание геноцида может поставить крест на научной карьере. Автор признает, что преднамеренное убийство «тысячи армян» не вызывает сомнений.
«Однако факты о том, кто были преступниками, и уровень, на котором принято решение об убийстве османских армян, являются обсуждаемым», — уверяет Эриксон.
Автор пишет, что в настоящее время невозможно выяснить число погибших в 1915 году армян.
«В отличие от доказательств, обнаруженных в результате расследования холокоста, в конце 2019 года не было достоверных документальных свидетельств, которые бы окончательно ответили на эти вопросы. Скорее, существует спекулятивная гипотеза, основанная на предположении, что корреляция равна причинности», — уверяет специалист.
В ноябре председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате резолюции о признании геноцида армян в Османской империи после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Геноцид армян Турцией официально признается более 30 странами мира, включая Россию.
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Комментарии2 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Линдси Грэм , Сенат США , Сирия , США , Турция
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