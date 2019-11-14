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Политика

Бабиш заявил, что пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Бабиш заявил о ряде устаревших правил в НАТО
Фото: EPA
Чешский премьер Андрей Бабиш, говоря о важности НАТО, заявил о необходимости спустя 70 лет существования альянса пересмотреть договор о его создании.
"Необходимо, чтобы европейские государства, его (НАТО — ред.) члены заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре (о создании НАТО), который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана на Пражском граде.
Премьер сообщил, что он и президент имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса после 70 лет его существования пришла пора пересмотреть. Бабиш намерен поднять этот вопрос на заседании Евросовета.
Чешский премьер также напомнил о недавнем высказывании французского президента Эммануэля Макрона, что НАТО сейчас находится в состоянии "мозговой смерти", отметив, что "НАТО является важным альянсом".
В то же время, по мнению премьера, европейские страны нуждаются в более оперативных акциях, когда, например, необходимо принять меры против контрабандистов, переправляющих людей через Средиземное море.
"Конечно, мы не хотим никакой европейской армии, однако существует определенный простор для сотрудничества", — подчеркнул Бабиш, добавив, что подобное мнение преобладает и в других европейских странах.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
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Теги:
В мире , Европа , Андрей Бабиш , Милош Земан , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Европейский совет , НАТО , The Economist , Чехия
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