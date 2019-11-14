Тусовщица родила на танцполе ночного клуба

Жительница французского города Тулуза , регион Окситания, родила на танцполе ночного клуба O’Club. Об этом сообщает информационный портал Buzz.ie.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, в 5:30 по местному времени.

«Клуб уже закрывался, людей оставалось не много, — рассказывает управляющая заведения. — Один из моих сотрудников подбежал ко мне и заявил, что нужна оперативная помощь. Я увидела, что наша посетительница вот-вот родит».

Работник клуба позвонил в скорую, и дежурный оператор объяснил, как принять роды.

«Это было одно из самых странных закрытий. Вся наша команда работала сообща. Под конец мы все расплакались. К счастью, никто из нас не запаниковал и не испугался. У нас все получилось», — утверждает менеджер клуба.

По ее словам, беременную 19-летнюю француженку привели в клуб подруги, чтобы поднять ей настроение.

«Она не пила алкоголь», — отметила управляющая.

Представители O’Club подчеркнули, что в будущем новорожденный сможет свободно посещать их заведение, минуя фейс-контроль.

В июне сообщалось, что родившийся в салоне пассажирского автобуса в Красноярске мальчик получит пожизненный бесплатный проезд на общественном транспорте. Вес новорожденного составлял 2,69 килограмма.