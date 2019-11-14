Турция пообещала не вести огонь в Сирии

Трамп: Турция заверила США, что продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заверил в среду американского лидера Дональда Трампа , что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии . Об этом сообщил глава вашингтонской администрации на совместной со своим турецким коллегой пресс-конференции в Белом доме.

"Мы заверили друг друга, что Турция будет продолжать поддерживать то, что она согласилась поддерживать [в Сирии]. Я большой поклонник президента [Эрдогана] и говорю вам об этом. Я знаю, что режим прекращения огня, несмотря на свою сложность, достигает прогресса и движется вперед весьма быстрыми темпами", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что "режим прекращения огня на данный момент сохраняется" на территории Сирии.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.