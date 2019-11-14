Названа самая красивая женщина Азии 

Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан. Рейтинг восточных красавиц составил развлекательный портал TCCAsia.
По данным портала, Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.
Второе место рейтинга заняла японская певица Сакура Мияваки, на третьем месте еще одна участница южнокорейского коллектива Blackpink Дженни Ким.
Известная в России по фильму «Чудо-женщина» актриса Галь Гадот заняла 16 место.
Ранее News.ru писал, что журнал Forbes опубликовал рейтинг самых неприбыльных голливудских звёзд. Для его составления учитывались три фильма, в которых актёры сыграли главную роль.