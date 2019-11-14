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Названа самая красивая женщина Азии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Названа самая красивая женщина Азии
Фото: globallookpress.com
Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан. Рейтинг восточных красавиц составил развлекательный портал TCCAsia.
По данным портала, Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.
Второе место рейтинга заняла японская певица Сакура Мияваки, на третьем месте еще одна участница южнокорейского коллектива Blackpink Дженни Ким.
Известная в России по фильму «Чудо-женщина» актриса Галь Гадот заняла 16 место.
Ранее News.ru писал, что журнал Forbes опубликовал рейтинг самых неприбыльных голливудских звёзд. Для его составления учитывались три фильма, в которых актёры сыграли главную роль.
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Теги:
В мире , Галь Гадот , Forbes , Южная Корея
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