Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа

Отвечая на вопрос ведущего, как он воспринимает попытки некоторые сил в конгрессе США объявить импичмент Трампу, Земан заявил, что увидел в этом некоторую схожесть между американским лидером и собой.

"Известно, что группа сенаторов подала на меня конституционную жалобу, которая имела ту же цель, что и в случае с Трампом, то есть импичмент. Когда я узнал о нынешней ситуации с попыткой импичмента Трампу, то улыбнулся и сказал себе: "Кое в чем у нас с Дональдом Трампом есть общее. Кроме прочего, и то, что мы оба подозреваемся в том, что являемся российскими агентами", — рассказал чешский президент.

В конце июля члены верхней палаты чешского парламента, Сената, большинством в три пятых голосов приняли решение о подаче конституционной жалобы в КС республики на президента Земана в связи с многочисленными и грубыми, по их мнению, случаями нарушения им Основного закона страны, однако депутаты нижней палаты в сентябре большинством голосов заблокировали ее.