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Политика

Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Президент Чехии намерен посетить парад Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан намерен отпраздновать 75-летие Победы 9 мая 2020 года в Москве, сообщил журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
"Господин президент информировал меня о том, что планирует поездки по краям республики, а также намерен участвовать в праздновании Дня Победы в Москве, где также должен быть американский президент и другие президенты", — сказал Бабиш, посетивший президента на Пражском граде.
Земан участвовал в праздновании Дня Победы в Москве в 2015 году.
В июне пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек сообщал, что Земан принял приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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Теги:
В мире , День Победы , Андрей Бабиш , Милош Земан , Йиржи Овчачек , Владимир Путин , Москва , Чехия
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