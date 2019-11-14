Президент Чехии намерен посетить парад Победы в Москве

Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы

"Господин президент информировал меня о том, что планирует поездки по краям республики, а также намерен участвовать в праздновании Дня Победы в Москве, где также должен быть американский президент и другие президенты", — сказал Бабиш, посетивший президента на Пражском граде.

Земан участвовал в праздновании Дня Победы в Москве в 2015 году.