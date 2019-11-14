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Политика

Памятник советским воинам в Чехии возьмут под охрану 

News.ru + ещё 1 37 минут назад
Памятник советским воинам в Чехии возьмут под охрану
Фото: globallookpress.com
Осквернённый две недели назад памятник советским воинам-освободителям в чешской Остраве теперь будет круглосуточно охраняться.
Как пояснил сотрудник мэрии города Давид Рачак, полиция будет следить за памятником через камеры наблюдения, которые планируется установить рядом с мемориалом в самое ближайшее время. В настоящий момент памятник контролируют полицейские патрули, передаёт Чешское телевидение.
Как писал News.ru ранее, акт вандализма был совершён в городе Острава на северо-востоке Чешской Республики. По данным местных властей, неизвестные преступники облили краской и изрисовали памятник воинам Красной армии. Действия преступников осудил мэр города Томаш Мацура. Он заявил, что преступники показали свою трусость и незнание истории, а также неуважение к воинам, погибшим при освобождении Остравы.
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Теги:
В мире , Телевидение , Чехия
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