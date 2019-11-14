Памятник советским воинам в Чехии возьмут под охрану

Осквернённый две недели назад памятник советским воинам-освободителям в чешской Остраве теперь будет круглосуточно охраняться.

Как пояснил сотрудник мэрии города Давид Рачак, полиция будет следить за памятником через камеры наблюдения, которые планируется установить рядом с мемориалом в самое ближайшее время. В настоящий момент памятник контролируют полицейские патрули, передаёт Чешское телевидение.

Как писал News.ru ранее, акт вандализма был совершён в городе Острава на северо-востоке Чешской Республики. По данным местных властей, неизвестные преступники облили краской и изрисовали памятник воинам Красной армии. Действия преступников осудил мэр города Томаш Мацура. Он заявил, что преступники показали свою трусость и незнание истории, а также неуважение к воинам, погибшим при освобождении Остравы.