В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной

В НАТО рассказали о работе над украинской военной реформой

"Партнерство альянса с Украиной очень серьезно. Мы стимулируем оборонную реформу на Украине. И, когда я приглашаю главу Генштаба Вооруженных сил Украины на заседания Военного комитета НАТО, который возглавляю, то темой является военная реформа", — сказал британский военачальник, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"Нет ничего тайного во взаимодействии НАТО с Украиной", — заверил Пич.

При этом он уточнил, что вопросы поставки оружия и военной техники Киеву, а также подготовки личного состава украинской армии решаются на двусторонней основе, а не в рамках НАТО. В связи с этим Пич отказался давать оценки недавнему решению США приостановить, а потом восстановить оказание военной помощи Украине. "Это дело властей США", — отметил военачальник НАТО.

"Это двусторонние усилия, а не дело НАТО. Взаимодействие альянса с нашим партнером в лице Украины касается оборонной реформы. И, конечно, мы признательны за вклад Украины, наряду со многими другими партнерами, в операции НАТО", — добавил Пич.

Комментировать обстановку в Донбассе главный маршал отказался.