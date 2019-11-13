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В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа 

РИА Новости 2 часа назад
В США начались слушания по импичменту Трампа
Фото: РИА Новости
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Первыми выступят с показаниями исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В зале присутствуют десятки пишущих журналистов, фотографов и телевизионщиков. Прямая трансляция слушаний ведется как в режиме онлайн, так и на главных американских телеканалах.
Ранее республиканцы неоднократно обвиняли демократов в проведении тайного расследования. На этом фоне конгрессмены-демократы приняли большинством голосов специальную резолюцию по импичменту, которая определила дальнейшие процедуры и ход расследования.
Ранее все показания бывшие и действующие официальные представители США давали в закрытом режиме. При этом показания некоторых свидетелей уже доступны общественности — они были опубликованы либо в СМИ, либо демократами в конгрессе. Так, в частности, показания Тейлора демократы называют одними из наиболее серьезных и наносящих ущерб Трампу. По словам и.о. посла, в ходе телефонного разговора посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал ему, что Трамп "хочет, чтобы президент (Украины Владимир) Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело компании Burisma и возможное вмешательство Украины в выборы 2016 года". Это, как он отмечал, являлось условием предоставления военной помощи Украине.
Согласно показаниям Тейлора, США проводили внешнюю политику в отношении Украины по "нерегулярным" и "неофициальным каналам". Главной фигурой на этом направлении является личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Официально никаких должностей в администрации США он не занимает.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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Теги:
В мире , Джордж Кент , Гордон Сондленд , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США , США
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