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Пока вы не уснули: В сборной России по футболу разгорелся скандал 

Рамблер 1 час назад

Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы

Из-за угрозы потери средств «Газпром» вынужден отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на эту неделю. Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Европа лишает граждан России главной мечты

Главная мечта россиян — о загранице, а Европа ее их лишает. Об этом пишет РИА Новости.

Имиджевый провал: сборная отказалась от новой формы

В сборной России разгорелся скандал из-за игровой формы, в которой команда должна выступить на чемпионате Европы — 2020. Предполагается, что генеральный технический спонсор допустил ошибку, из-за чего элемент на футболке, символизирующий флаг страны, оказался перевернутым. Футболисты отказались играть в новой экипировке.

"Нафтогаз" обманул всю Украину

В ноябре "Нафтогаз Украины" повысил цены для населения почти на 15 процентов. Для заводов тарифы выросли на 20 процентов еще в прошлом месяце. А с 1 января оператор ГТС поднимет стоимость транспортировки газа, из-за чего многие стратегические предприятия готовятся к банкротству.

«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России

В Китае заявили, что Россия имеет ядерный потенциал, которым способна «десять раз» уничтожить США. По словам китайских экспертов, российские власти ведут «жесткую внешнюю политику» в отношении Сирии и Украины, но США боятся воевать с Россией, поскольку — даже в случае успеха — цена такой победы может быть слишком высокой.

"Они — сильнее": Коломойский захотел мира с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Продавала должность: задержана чиновница Зеленского

Администрация Президента Украины
Глава одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлана Кондзеля задержана по подозрению получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян

Следователи начали проверку в отношении подруг сестер Хачатурян. Как сообщает РИА Новости, потерпевшая сторона считает, что они могли подстрекать девушек к убийству отца.

"Пытаются отмазать": Садальский о доценте-убийце

Актер Станислав Садальский заявил, что одна из студенток доцента СПбГУ Олега Соколова ранее обвиняла его в пытках и избиениях. Об этом он рассказал на странице в Instagram.

Уснула и умерла: ЧП в "Артеке"

15-летняя махачкалинка умерла в «Артеке», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Канадский хоккеист сравнил Россию с тюрьмой

Википедия
Бывший хоккеист из Канады Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст 6 Degrees with Mike McKenna.
Комментарии74 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Игорь Коломойский , Григорий Березкин , Станислав Садальский , Владимир Зеленский , Олег Соколов , Нафтогаз , Газпром , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , New York Times
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