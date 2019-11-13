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Пока вы не уснули: Китай оценил ядерную мощь России 

Рамблер 49 минут назад

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Из-за угрозы потери средств «Газпром» вынужден отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на эту неделю. Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Европа лишает граждан России главной мечты

Главная мечта россиян — о загранице, а Европа ее их лишает. Об этом пишет РИА Новости.

"Нафтогаз" обманул всю Украину

В ноябре "Нафтогаз Украины" повысил цены для населения почти на 15 процентов. Для заводов тарифы выросли на 20 процентов еще в прошлом месяце. А с 1 января оператор ГТС поднимет стоимость транспортировки газа, из-за чего многие стратегические предприятия готовятся к банкротству.

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В Китае заявили, что Россия имеет ядерный потенциал, которым способна «десять раз» уничтожить США. По словам китайских экспертов, российские власти ведут «жесткую внешнюю политику» в отношении Сирии и Украины, но США боятся воевать с Россией, поскольку — даже в случае успеха — цена такой победы может быть слишком высокой.

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Украинский миллиардер Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Продавала должность: задержана чиновница Зеленского

Администрация Президента Украины
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Следователи начали проверку в отношении подруг сестер Хачатурян. Как сообщает РИА Новости, потерпевшая сторона считает, что они могли подстрекать девушек к убийству отца.

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Актер Станислав Садальский заявил, что одна из студенток доцента СПбГУ Олега Соколова ранее обвиняла его в пытках и избиениях. Об этом он рассказал на странице в Instagram.

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15-летняя махачкалинка умерла в «Артеке», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Канадский хоккеист сравнил Россию с тюрьмой

Википедия
Бывший хоккеист из Канады Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст 6 Degrees with Mike McKenna.
Комментарии32 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Игорь Коломойский , Григорий Березкин , Станислав Садальский , Владимир Зеленский , Олег Соколов , Нафтогаз , Газпром , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , New York Times , Китай
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