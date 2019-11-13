Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Из-за угрозы потери средств «Газпром» вынужден отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на эту неделю. Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Европа лишает граждан России главной мечты
Главная мечта россиян — о загранице, а Европа ее их лишает. Об этом пишет РИА Новости.
"Нафтогаз" обманул всю Украину
В ноябре "Нафтогаз Украины" повысил цены для населения почти на 15 процентов. Для заводов тарифы выросли на 20 процентов еще в прошлом месяце. А с 1 января оператор ГТС поднимет стоимость транспортировки газа, из-за чего многие стратегические предприятия готовятся к банкротству.
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
В Китае заявили, что Россия имеет ядерный потенциал, которым способна «десять раз» уничтожить США. По словам китайских экспертов, российские власти ведут «жесткую внешнюю политику» в отношении Сирии и Украины, но США боятся воевать с Россией, поскольку — даже в случае успеха — цена такой победы может быть слишком высокой.
"Они — сильнее": Коломойский захотел мира с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
Продавала должность: задержана чиновница Зеленского
Администрация Президента Украины
Глава одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлана Кондзеля задержана по подозрению получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Следователи начали проверку в отношении подруг сестер Хачатурян. Как сообщает РИА Новости, потерпевшая сторона считает, что они могли подстрекать девушек к убийству отца.
"Пытаются отмазать": Садальский о доценте-убийце
Актер Станислав Садальский заявил, что одна из студенток доцента СПбГУ Олега Соколова ранее обвиняла его в пытках и избиениях. Об этом он рассказал на странице в Instagram.
Уснула и умерла: ЧП в "Артеке"
15-летняя махачкалинка умерла в «Артеке», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Канадский хоккеист сравнил Россию с тюрьмой
Википедия
Бывший хоккеист из Канады Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст 6 Degrees with Mike McKenna.