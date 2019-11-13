Россиянин рассказал о пытках в украинских тюрьмах

Волонтер из Санкт-Петербурга рассказал о пытках в украинских тюрьмах

Украинские силовики применяют против задержанных на юго-востоке страны пытки, особой жестокостью в этом отличаются сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), рассказал волонтер из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский.

Кимаковский в 2015 году отправился на Донбасс волонтером, возил гуманитарные грузы, но был задержан как агент ФСБ . Власти Украины обвинили его по шести статьям, среди которых пособничество терроризму, посягательство на территориальную целостность, ведение агрессивной войны против Украины. В Россию он смог вернуться только в сентябре этого года.

"Четырнадцатый и пятнадцатый годы — это были самые тяжелые годы, когда пытали всех", — сказал Кимаковский в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса".

"Я прошел через общение с сотнями политзаключенных. Больше всего пытали СБУшники, тяжелее всего пытали СБУшники. И самое тяжелое, наверное, было — тюрьма в аэропорту, которую называли "Холодильник", — отметил он.

По его словам, жестоким пыткам подвергали задержанных в Донбассе людей и представители "добровольческих батальонов" Украины. А меньше всего пытали украинские военные.

"Это тяжело — пройти пытки. Это электричество, это вода, это побои, это дыба, это стрельба под ухом. Я прошел практически все", — сказал он.

При этом, по словам Кимаковского, он не стал ненавидеть Украину и ее народ. Даже некоторые из его тюремщиков позднее извинялись перед ним.

"Говорили: Игорь Владимирович, извините, нам приказали. То есть даже в этой среде люди понимают, что их использовали в рамках всего этого конфликта", — отметил он.