Киев пообещал ответить за Крымский мост

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Киев отреагирует на предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. С таким заявлением выступил в среду так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
"Мы, безусловно, отреагируем на это… Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает", — сказал он, но не уточнил, как именно будет реагировать украинская сторона.
Кориневич лишь напомнил, что доступ в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, "является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины".
Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом по Крымскому мосту начнется в последней декаде этого года.
ТАСС: последние новости
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией Коломойский выступил за восстановление связей с Россией Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина Власти Венеции оценивают ущерб городу от наводнения в сотни миллионов евро Власти Венеции оценивают ущерб городу от наводнения в сотни миллионов евро 
Теги:
В мире , Видео , Украина , Антон Кориневич , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 411
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым 943
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 7
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Киев пообещал ответить за Крымский мост
02:47
Киев пообещал ответить за Крымский мост
В мире Украина
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение