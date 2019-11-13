Киев пообещал ответить за Крымский мост

«Отреагируем на это»: Украина о ж/д сообщении по Крымскому мосту

Власти Украины пообещали отреагировать на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на брифинге.

«Мы, безусловно, отреагируем на это… Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает», — заявил Кориневич, его слова приводит ТАСС.

Он также заявил, что Украина будет следить за движением поездов в Крым по мосту.

Кориневич напомнил, что пересечение границы не через официальные КПП на территории Херсонской области нарушает Уголовный кодекс страны.

При этом постпред не уточнил, какие меры предпримет Киев в связи с запуском поездов по Крымскому мосту.

Как ранее сообщал «Рамблер», 8 ноября стартовали продажи билетов на первые железнодорожные пассажирские маршруты в Крым. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.

Стоимость билетов на поезд Москва — Симферополь начинается от 2900 рублей, билет по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь стоит от 3500 рублей.