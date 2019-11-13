Киев пообещал ответить за Крымский мост

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«Отреагируем на это»: Украина о ж/д сообщении по Крымскому мосту 

Рамблер + ещё 11 41 минуту назад
Власти Украины пообещали отреагировать на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на брифинге.
«Мы, безусловно, отреагируем на это… Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает», — заявил Кориневич, его слова приводит ТАСС.
Он также заявил, что Украина будет следить за движением поездов в Крым по мосту.
Кориневич напомнил, что пересечение границы не через официальные КПП на территории Херсонской области нарушает Уголовный кодекс страны.
При этом постпред не уточнил, какие меры предпримет Киев в связи с запуском поездов по Крымскому мосту.
Как ранее сообщал «Рамблер», 8 ноября стартовали продажи билетов на первые железнодорожные пассажирские маршруты в Крым. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.
Стоимость билетов на поезд Москва — Симферополь начинается от 2900 рублей, билет по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь стоит от 3500 рублей.
Комментарии106 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Антон Кориневич , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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