Джонсона раскритиковали за чай

Бориса Джонсона раскритиковали за неправильное заваривание чая

Британский премьер Борис Джонсон заварил чашку чая с молоком и разгневал британцев. Об этом сообщает Sky News.

Пользователям сети не понравилось, что Джонсон нарушил чайную церемонию, налив молоко в чашку, где находился чайный пакетик.

Некоторые из британцев назвали такой поступок Джонсона грехом. Другое иронично писали, что, если премьер не может заварить чай, то как он будет выполнять свои обязанности.

"Я никогда не смогу проголосовать за того, кто это делает", — подчеркнул один из пользователей.

Также британцы стали учить премьера правильно заварить чай. Для этого нужно вытаскивать чайный пакетик до того, как налить молоко или сливки в напиток.