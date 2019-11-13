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Папу римского призвали покаяться за идолопоклонство 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Папу римского призвали покаяться за идолопоклонство
Фото: РИА Новости
Петиция против «кощунственных и суеверных действий» папы римского Франциска распространяется в Интернете. Подписи под ней поставили свыше 100 представителей католического духовенства и светских учёных.
Как сообщает «Интерфакс», в петиции упоминаются неприемлемые для понтифика действия, совершенные Франциском на октябрьском заседании Синода римско-католической церкви по проблемам Амазонии. Авторы документы выделяют шесть «святотатств», в том числе присутствие на акте поклонения языческой богине Пачамаме.
Действо проходило в Ватиканских садах, тем самым, по мысли строгих католиков, были осквернены окрестности могил мучеников и церковь апостола Петра. При этом в ходе мероприятия Франциск якобы благословил идола. Изображение языческой богини разместили перед главным алтарём собора Святого Петра, а затем перенесли в зал Синода. Папа при этом произнёс молитву и присоединился к процессии.
Возмущённые католики вынесли из церкви и бросили в Тибр деревянные статуэтки Пачамамы, после чего понтифик извинился за действия паствы и в церкви был установлен новый образ богини.
Также во время заключительной мессы Синода Франциск принял чащу, ранее использованную в церемонии идолопоклонства, и поставил её на алтарь.
Кроме того, в вину Франциску вменяется подписание им совместно с имамом египетской мечети Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайебом в феврале 2019 года «Документа о человеческом братстве», где говорится, в частности, о том, что «все религии созданы по воле Бога».
Авторы петиции призывают папу Франциска публично покаяться в «объективно тяжких грехах и всех публичных преступлениях, совершенных им против Бога и истинной религии».
Ранее News.ru писал, что глава католической церкви считает, что мировое сообщество должно принять меры по прекращению загрязнения окружающей среды и бороться с «культом мусора».
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Теги:
В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь
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