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Политика

Туалетная бумага продолжила преследовать Трампа 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Туалетная бумага продолжила преследовать Трампа
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с куском туалетной бумаги, приклеившейся к ботинку. На произошедшее обратило внимание издание Daily Mail.
Прилипшую бумагу заметили 12 ноября, когда американский лидер вместе с супругой Меланией был в Нью-Йорке. В тот день он выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем на лимузине приехал к вертолетной площадке на Манхэттене.
Как отмечается, гигиеническое средство оставалось на подошве незамеченным, пока глава государства поднимался на борт вертолета. При этом в аэропорту, где он пересаживался на президентский самолет («борт номер один», Air Force One), бумаги уже не было.
Трамп уже оказывался в подобной ситуации в октябре 2018 года. Тогда американский лидер появился с туалетной бумагой, приклеившейся к ботинку, в аэропорту. Кусок отвалился, когда президент поднимался на борт. Произошедшее попало на видео: ролик просмотрели более 3 миллионов раз.
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Теги:
В мире , США , Дональд Трамп , Reuters
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