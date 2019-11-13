Туалетная бумага продолжила преследовать Трампа

Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с куском туалетной бумаги, приклеившейся к ботинку. На произошедшее обратило внимание издание Daily Mail.

Прилипшую бумагу заметили 12 ноября, когда американский лидер вместе с супругой Меланией был в Нью-Йорке. В тот день он выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем на лимузине приехал к вертолетной площадке на Манхэттене.

Как отмечается, гигиеническое средство оставалось на подошве незамеченным, пока глава государства поднимался на борт вертолета. При этом в аэропорту, где он пересаживался на президентский самолет («борт номер один», Air Force One), бумаги уже не было.

Трамп уже оказывался в подобной ситуации в октябре 2018 года. Тогда американский лидер появился с туалетной бумагой, приклеившейся к ботинку, в аэропорту. Кусок отвалился, когда президент поднимался на борт. Произошедшее попало на видео: ролик просмотрели более 3 миллионов раз.