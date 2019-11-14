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Политика

В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Сторонники Гуаидо покинули посольство в Бразилии
Фото: РИА Новости
Сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилии после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага.
По его словам, они покинули здание в 17.00 (23.00 мск).
"Они были вынуждены выйти через задний ход, у них не было возможности выйти через центральный вход", — сказал он, пояснив, что у дверей посольства находятся военные.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару.
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвовали около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Теги:
В мире , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Бразилия , Венесуэла
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