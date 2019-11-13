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Нетаняьху пригрозил «Исламскому джихаду» новыми ударами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Израиль пригрозил «Исламскому джихаду» новыми ударами
Фото: РИА Новости
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикалов из группировки «Исламский джихад» в секторе Газа прекратить атаки на его страну, пригрозив ответными ударами.
«Мы полны решимости бороться и защищать нашу страну, и, если они («Исламский джихад») думают, что эти обстрелы ослабят нас или ослабят нашу решимость, они ошибаются. Поэтому у них есть только один выбор: прекратить эти атаки или получать все новые и новые удары. Выбор за ними», — заявил премьер, передает ТАСС.
Он также сообщил, что за последние сутки были уничтожены важные объекты «Исламского джихада». «Вчера (12 ноября) я сказал, что мы не склонны к эскалации, но будем отвечать на каждое нападение на нас и отвечать очень жестко.
»Исламскому джихаду» лучше бы понять это прямо сейчас, а не когда будет слишком поздно», — добавил он.
Премьер также поблагодарил израильских военных и разведчиков за ликвидацию в секторе Газа командира вооруженного крыла «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Аты.
Массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата. Всего по территории Израиля за сутки выпустили 220 ракет.
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Теги:
В мире , Армия , Биньямин Нетаньяху , ИТАР-ТАСС , Израиль
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