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Коломойский выступил за восстановление связей с Россией 

ТАСС + ещё 3 29 минут назад
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира Россией
Фото: РИА Новости
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. В опубликованном в среду интервью американской газете The New York Times он выразил уверенность, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.
"Они в любом случае сильнее, — заявил Коломойский, касаясь конфликта с Россией. — Мы должны улучшить наши отношения".
"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать, — продолжал он. — А Вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это".
По словам Коломойского, США просто используют Украины, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. США просто хотят, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца", добавил он.
При этом Коломойский высказал мнение, что со временем травма, нанесенная сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, будет преодолена.
"Пройдет пять — десять лет, и кровь будет забыта, — сказал бизнесмен. — Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело".
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Теги:
В мире , Украина , Игорь Коломойский , New York Times , США
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