На Украине заговорили об отставке Зеленского

Экс-депутат Рады: Невыполненные обещания отправят Зеленского в отставку

Бывший парламентарий заявил НСН, что Зеленский занимает чужое место.

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания. По его мнению, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех».

По мнению Спивака, эти ошибки могут привести «к роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны». Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН добавил, что Зеленский не выполнил еще несколько гораздо более важных обещаний. Все это, по мнению политика, может привести к отставке президента Украины.

«Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства "по приколу". Весь мир — театр… И есть театр «Политика», и чем он отличается от "95-го квартала"? Тем, что в последнем Зеленский дает шоу и получает деньги, а будучи политиком, нужно еще давать "хлеб насущный". Но он не выполнил самого главного обещания: принести Украине мир, причём, очень скоро. Но он так и не установлен. Нет внутреннего суверенитета — у нас иностранцы стоят на руководящих постах. Он обещал верховенство права, но по улицам гуляют "нацики" толпами», — констатировал экс-парламентарий.

«ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ ДВАЖДЫ ДАВАЛ БОЛЬШИЕ ИНТЕРВЬЮ, В КОТОРЫХ ОН ГОВОРИЛ, ЧТО УСТАЛ. В ТРЕТЬЕМ ИНТЕРВЬЮ, ВИДИМО, СКАЖЕТ: Я УХОЖУ»

К слову, подобный вывод о дальнейших политических перспективах делает и Дмитрий Спивак. По его мнению, «нынешнее правительство будет изгнано из страны в феврале, а уже летом будет разогнан парламент». Эксперт отметил, что после этого наступит новый этап развития Украины.

«Правительство Зеленский обещал отправить в отставку, если оно не снизит тарифы. Они выросли, но кабмин на месте. Президент в глазах граждан — случайный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Им управляет меньшинство, хвост виляет собакой. А его электорат, а за него, напомню, проголосовали 73%, он не превратил в активную категорию, эти люди просто зрители. И такими темпами Зеленский скорой уйдет в отставку, нельзя занимать чужие должности и шутить, когда страна находится на грани раскола и распада», — обрисовал перспективы экс-парламентарий Владимир Олейник.