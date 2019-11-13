Пресс-секретарь Зеленского рассказал о землях Украины

Представитель Зеленского похвалила иностранцев за распоряжение украинской землей

«Те иностранцы, которые уже хозяйничают на украинских землях, демонстрируют лучший уход за ними, большие урожаи, создание рабочих мест», — написала Мендель.

По ее словам, в таких селах иностранцы пользуются уважением, поскольку они хорошо относятся к украинским чернозёмам и крестьянскому населению.

При этом Мендель добавила, что страхи населения о скупке украинских земель иностранцами являются «мифологическими», поскольку «вывоз земли вагонами невозможен в современном цивилизованном мире». Она считает, что подобные высказывания свидетельствуют о низком качестве политической игры в стране.

11 ноября сообщалось, что на ключевых автомагистралях Украины начались протесты аграриев против отмены моратория на продажу земли. В акциях в основном участвуют фермеры и сельские жители, а также представители партии «Национальный корпус».

Ранее Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине, в рамках которой власти планируют открыть рынок земель сельскохозяйственного назначения. Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является также одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины.

Министерство экономического развития , торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на сайте проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли. При этом Зеленский не намерен отказываться от идеи проведения реформы, а граждан Украины он призывает не бояться, что землю в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне.