Задержана подчиненная Зеленского

Глава одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлана Кондзеля задержана по подозрению получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Вчера там объявили о разоблачении участников преступной группы и присутствии среди них высокопоставленной сотрудницы офиса президента.

Светлана Кондзеля вместе с сообщниками вымогала 300 тысяч долларов с физического лица за содействие в его назначении на руководящую должность в государственную компанию «Нафтогаз» . В прокуратуре заверили, что факт вымогательства задокументирован.

Накануне, сразу после получения первого транша в размере 150 тысяч долларов, участники преступной группы были задержаны детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

В настоящее время при участии сотрудников Службы безопасности Украины следственные действия продолжаются, решается вопрос предъявления задержанным официальных обвинений.

«Для главы государства нет своих и чужих. Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — сказано в официальном фейсбуке офиса Зеленского.