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Задержана подчиненная Зеленского 

Рамблер 26 минут назад
Глава одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлана Кондзеля задержана по подозрению получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
Вчера там объявили о разоблачении участников преступной группы и присутствии среди них высокопоставленной сотрудницы офиса президента.
Светлана Кондзеля вместе с сообщниками вымогала 300 тысяч долларов с физического лица за содействие в его назначении на руководящую должность в государственную компанию «Нафтогаз». В прокуратуре заверили, что факт вымогательства задокументирован.
Накануне, сразу после получения первого транша в размере 150 тысяч долларов, участники преступной группы были задержаны детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.
В настоящее время при участии сотрудников Службы безопасности Украины следственные действия продолжаются, решается вопрос предъявления задержанным официальных обвинений.
«Для главы государства нет своих и чужих. Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — сказано в официальном фейсбуке офиса Зеленского.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Генпрокуратура РФ , СБУ
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