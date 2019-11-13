Грета Тунберг нашла способ пересечь Атлантический океан

Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране

Шведская активистка Грета Тунберг , отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, отправится из США Мадрид на 15-метровом катамаране, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Об этом девушка написала в среду в своем Twitter.

"Рада сообщить, что, вероятно, доберусь до COP25 в Мадриде. Меня согласились подбросить из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde", — сообщила Тунберг.

Свой путь через Атлантику шведка начинает уже утром в среду, ей помогут сторонники из Австралии и Англии.

Перед отправкой 16-летняя активистка успела рассказать в интервью Agence France-Presse, что в 2020 году "попробует побывать в местах, где никогда не была, например в Азии", если ее пригласят.

Тунберг поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату в декабре в Чили. В конце октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене форума из-за протестов в стране, а уже на следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде.

1 ноября исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза сообщила, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице. Тогда Тунберг попросила сторонников помочь ей найти транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан.