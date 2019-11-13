«Должна оправдываться»: что требует Украина от России

Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России , ее дипломаты должны «оправдываться и доказывать», что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма. В 2017 году Украина обратилась в орган с иском, в котором утверждалось, что Москва якобы предоставляет оружие ополченцам и притесняет права нацменьшинств в Крыму

Украинское внешнеполитическое ведомство требует, чтобы Москва предоставила доказательства непричастности российских должностных лиц к финансированию терроризма. Об этом заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

«Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — так чиновница ответила на решение Международного суда ООН, который ранее отклонил жалобу Москвы.

В российском документе отмечалось, что орган не обладает соответствующей юрисдикцией для рассмотрения предмета разбирательств. Однако судья Ахмед Юсуф признал, что институт может проводить слушания по этому делу.

В 2017 году представители Украины обратились в международный орган с иском в отношении России. Киев утверждает, что Москва нарушает международные акты: конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. По мнению украинских чиновников, Россия поставляла ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса, которых Украина считает террористами, оружие. Кроме того, в Киеве заявили, что крымские татары и украинцы в Крыму находятся в «уязвимом положении» из-за притеснения.

Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения и указывала на то, что не является стороной конфликта на юго-востоке соседнего государства, а права меньшинств в стране не ущемляются.

Помимо этого, Киев сводил свои аргументы к тому, что суд должен был «принять как достоверные» приводимые им утверждения, хотя защита предоставила факты, опровергающие обвинения.

«Украина пытается создать себе средства, чтобы опротестовать в суде изменение статуса Крыма под прикрытием искусственных обвинений в расовой дискриминации», — приводит РИА «Новости» слова одного из адвокатов со стороны России.

Кроме того, российские дипломаты указывали, что Украина выполняет не все обязательные процессуальные условия. Во-первых, по их утверждению, власти этой страны не пытались решить разногласия с России через переговоры и арбитраж. Во-вторых, Киев не стал предварительно обращаться в комитет по ликвидации расовой дискриминации. При этом российские дипломаты обратили особое внимание на то, что суд не оценивал фактическую сторону украинских обвинений. В МИД России добавили, что международный орган также не занимался квалификацией конкретных действий в качестве потенциальных случаев расовой дискриминации.

«Совершенно понятно, почему Украина сфокусировалась на этих двух конвенциях», — сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Дмитрий Лобач

Он отметил, что в этих двух документах, на которые опирается Украина, есть компромиссные положения. В соответствии с ними Москва соглашается с урегулированием разногласий в суде. Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет только о тех разногласиях, которые действительно касаются финансирования терроризма и расовой дискриминации. «Однако украинская сторона пытается использовать эти две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов. Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами», — обратил внимание дипломат.

Как отмечает РИА «Новости», Международный суд ООН согласился ввести временные меры только по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Но и это украинская чиновница Елена Зеркаль считает «победой украинской дипломатии на российском поле». Она рассказала, что суд ООН вынесет свой окончательный вердикт не раньше 2022–2023 годов. По словам Зеркаль, российская сторона может вернуться к своей «нормальной практике» и начать предоставлять ложную информацию, в частности о поставках оружия в Донбасс.

В МИД России в ответ на решение суда заявили, что это означает лишь переход к рассмотрению дела по существу, а это, в свою очередь, говорит о том, что исход разбирательств не предрешен. В ведомстве отметили, что российская сторона предоставит свои аргументы лишь к началу декабря следующего года.