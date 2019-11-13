Россия способна «десять раз» уничтожить США, пишут китайские СМИ

Россия с ее обширными ядерными запасами способна как минимум "десять раз" уничтожить территорию США . Об этом пишет китайское издание Sohu.

В статье говорится, что страна имеет в своем распоряжении ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, баллистические ракеты стратегического назначения, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей".

Издание считает, что Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к Соединенным Штатам, "вгоняя американские власти в оцепенение".

"Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство", — отметили авторы статьи.

По мнению издания, США могли бы "нанести удар" по России в связи с разногласиями по ситуации в Сирии и на Украине. Однако вероятность ответного удара останавливает американцев.