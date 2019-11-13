Россия способна «десять раз» уничтожить США

Россия с ее обширными ядерными запасами способна как минимум "десять раз" уничтожить территорию США. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В статье говорится, что страна имеет в своем распоряжении ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, баллистические ракеты стратегического назначения, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей".
Издание считает, что Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к Соединенным Штатам, "вгоняя американские власти в оцепенение".
"Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство", — отметили авторы статьи.
По мнению издания, США могли бы "нанести удар" по России в связи с разногласиями по ситуации в Сирии и на Украине. Однако вероятность ответного удара останавливает американцев.
По мнению авторов статьи, странам, входящим в НАТО, следует быть очень осторожными в применении силы, поскольку это может "привести к катастрофе".