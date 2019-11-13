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«Смерть мозга» у НАТО: президент Австрии согласен с диагнозом Макрона 

Вести.Ru 28 минут назад
«Смерть мозга» у НАТО: В Австрии согласны с Макроном
Фото: www.vesti.ru
Президент Австрии Александр ван дер Беллен прокомментировал ситуацию в НАТО. Он согласился с диагнозом Эммануэля Макрона о том, что в Альянсе полностью пропала координация, и блок находится в состоянии "смерти мозга". Поэтому Европе пора начать думать о себе, как о самостоятельной силе.
"Вы знаете новую инициативу президента Макрона, которую он высказал в британском журнале "Экономист", — цитирует ван дер Беллена телеканал "Россия 24". — Я думаю, что Макрон по разным пунктам прав о диагнозе. Как из этого выйти, мы будем долго обсуждать".
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Теги:
В мире , Эммануэль Макрон , НАТО , The Economist , Австрия
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