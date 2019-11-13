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В Грузии рассказали о риске новых конфликтов 

Lenta.ru + ещё 2 53 минуты назад
В Грузии рассказали о риске новых конфликтов
Фото: EPA
При прагматичном подходе грузинских властей риск начала нового вооруженного конфликта с участием Тбилиси минимален. Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал Imedi.
По его словам, в условиях разумной политики руководства страны риски повторения военных действий для Грузии сведены к минимуму.
«Это произошло не случайно или автоматически. Это логический результат политики, которая была внедрена в Грузии правлением [председателя партии «Грузинская мечта»] Бидзины Иванишвили», — заявил Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста об опасности повторения военных действия августа 2008 года.
Грузинский министр считает, что официальный Тбилиси смог нейтрализовать опасность, не поддавшись на провокации. При этом Гарибашвили отметил, что нынешние власти Грузии являются единственными, во время правления которых республика не воевала и не теряла контроль над своими территориями.
13 ноября Гарибашвили рассказал, что члены НАТО не могут достигнуть консенсуса по поводу принятия Грузии в альянс из-за России. Ранее глава Союзнического офиса Североатлантического альянса в Тбилиси Розария Пуглиси заявила, что НАТО не будет рассматривать вступление Грузии в альянс без территорий Абхазии и Южной Осетии.
Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси присоединится к военному блоку.
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Теги:
В мире , Кавказ , Ираклий Гарибашвили , Бидзина Иванишвили , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
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