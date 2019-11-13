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Сохранить историю: в Нидерландах провели акцию «Дорога памяти» 

ТК «Звезда» + ещё 1
В Нидерландах провели акцию «Дорога памяти»
Фото: ТРК "Звезда"
Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Горсть голландской земли в память о павших советских воинах, помещенную в гильзу артиллерийского снаряда, установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России.
На мемориале города Амерс-форт 12 ноября прошла памятная акция «Дорога памяти». Там покоятся 865 наших солдат. В церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Нидерландах, послы стран СНГ, военные атташе и другие.
Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подобные акции пройдут во многих европейских городах и должны помочь сохранить историю Второй мировой, не допустив ее переписывания.
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