Сохранить историю: в Нидерландах провели акцию «Дорога памяти»

Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Горсть голландской земли в память о павших советских воинах, помещенную в гильзу артиллерийского снаряда, установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России.

На мемориале города Амерс-форт 12 ноября прошла памятная акция «Дорога памяти». Там покоятся 865 наших солдат. В церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Нидерландах, послы стран СНГ, военные атташе и другие.

Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подобные акции пройдут во многих европейских городах и должны помочь сохранить историю Второй мировой, не допустив ее переписывания.