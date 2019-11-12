Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что США знают местонахождение «третьего человека» ИГ 

RT на русском + ещё 2 47 минут назад
США знают местонахождение «третьего человека» ИГ
Фото: Reuters
Соединённые Штаты знают о местонахождении «третьего человека» в «Исламском государстве»*, и у него «большие проблемы», заявил американский президент Дональд Трамп.
«И знаете что? Мы следим за третьим (человеком бывшего главы ИГ. — RT). У третьего сейчас большие проблемы, потому что мы знаем, где он», — сказал глава государства, выступая с обращением к Экономическому клубу Нью-Йорка.
27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии, а 29 октября президент США заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря ИГ.
В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
RT на русском: последние новости
Глава Пентагона ответил журналисту русским словом Глава Пентагона ответил журналисту русским словом В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля Эрдоган не исключил прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС Эрдоган не исключил прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС 
Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона заговорил на русском языке
Глава Пентагона заговорил на русском языке 58
«Крым будет украинским»
«Крым будет украинским» 290
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
Названо условие для встречи в «нормандском формате»
Названо условие для встречи в «нормандском формате» 1
Чиновница из офиса Зеленского попалась на коррупции
Чиновница из офиса Зеленского попалась на коррупции 1
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Кавказ
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение