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У известной украинской телеведущей обнаружили рак 

Lenta.ru 48 минут назад
Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала об обнаружении у злокачественной опухоли. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на ее страницу в Facebook.
Журналистка уточнила, что заболевание протекало бессимптомно. Она призналась, что сначала закрывалась в себе, но потом решила публично рассказать о диагнозе. Она объяснила это необходимостью менять отношение к раку в обществе.
По словам Мазур, об онкозаболеваниях стоит говорить «открыто и спокойно» и рассматривать их как проблему, а не как трагедию.
«Это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим — во многих случаях. Главное — выявить вовремя», — высказала свое мнение ведущая.
Мазур поблагодарила врачей, которые вовремя отправили ее на биопсию, и посоветовала женщинам проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. Она подчеркнула, что особенно это касается тех, кому больше 45 лет. Ведущая посоветовала проверяться в разных учреждениях и несколькими способами.
«Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают», —резюмировала она.
Журналистка предположила, что борьба с раком не будет легкой, но заявила, что планирует продолжать работать и не выпадать из жизни.
Ранее о борьбе с раком рассказал ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek). У него обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии.
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Теги:
В мире , Видео , Алекс Требек
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