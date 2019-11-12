У известной украинской телеведущей обнаружили рак

Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала об обнаружении у злокачественной опухоли. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Журналистка уточнила, что заболевание протекало бессимптомно. Она призналась, что сначала закрывалась в себе, но потом решила публично рассказать о диагнозе. Она объяснила это необходимостью менять отношение к раку в обществе.

По словам Мазур, об онкозаболеваниях стоит говорить «открыто и спокойно» и рассматривать их как проблему, а не как трагедию.

«Это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим — во многих случаях. Главное — выявить вовремя», — высказала свое мнение ведущая.

Мазур поблагодарила врачей, которые вовремя отправили ее на биопсию, и посоветовала женщинам проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. Она подчеркнула, что особенно это касается тех, кому больше 45 лет. Ведущая посоветовала проверяться в разных учреждениях и несколькими способами.

«Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают», —резюмировала она.

Журналистка предположила, что борьба с раком не будет легкой, но заявила, что планирует продолжать работать и не выпадать из жизни.