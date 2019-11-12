На Западе увидели ослабление позиций Кадырова в Чечне 

Рамзан Кадыров может потерять устойчивость в качестве главы Чечни в связи со слухами о «зачистках» в республике. Такое мнение высказал специалист по Северному и Южному Кавказу. Бывший старший аналитик The SecDev Group Нил Хойер.
«Мир, стабильность и процветание» — эти три слова руководство Чечни стремится сделать синонимом своего правления. Второе из этих слов особенно важно для Кадырова, который возглавляет республику и получает щедрые федеральные субсидии. В публичных выступлениях Кадыров часто повторяет, что Чечня — «самый стабильный регион России». Однако если заглянуть за кулисы кадыровской системы, то стабильностью там и не пахнет. Для Рамзана Кадырова, пришедшего к власти после убийства своего отца Ахмата Кадырова в 2004 году, приоритетом стало желание избежать подобной судьбы. Спустя 15 лет свежие интриги спровоцировали чистку чеченской элиты. Ничего подобного в республике в последнее десятилетие не происходило», — написал западный эксперт в колонке для портала Riddle. В связи с этим Хойер делает вывод о том, что позиции Кадырова в Чечне в последнее время ослабились.
Дозвониться до пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова «URA.RU» не удалось.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в Чечне в последнее время якобы активно идут масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников и силовиков. Основной причиной задержаний, по данным издания, стало проявление неуважения к семье главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Власти Чечни изложенные изданием факты категорически отрицают и не исключают возможности подачи иска к «Новой газете» и ее журналистке Елене Милашиной. По поводу слухов о «зачистке» окружения Кадырова высказались журналист Максим Шевченко и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которые полагают, что озвученные в СМИ факты вполне могли иметь место.
На этом фоне появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров в обозримом будущем может покинуть свой пост ради продвижения интересов России на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.