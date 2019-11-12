Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

Президент России Владимир Путин не будет решать вопрос о помиловании израильтянки Нааму Иссахар, которую осудили за контрабанду около 10 г гашиша, до тех пор, пока в Израиле не сформируется правительство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху

Отмечается, что Израиль находится в политическом "тупике". Это произошло после того, как партия Нетаньяху "Ликуд" не смогла получить большинство голосов и сформировать коалицию. Так, премьер-министр потерял возможность сформировать правительство.

Собеседники Bloomberg утверждают, что вопрос об освобождении Иссахар планируют поднять в январе, после перевыборов в Израиле. Агентство считает, что такое решение связано с позицией Израиля по поводу ситуации с Ираном и Сирией.